Covid-19

A União Europeia já apoiou Cabo Verde com quase 19 milhões de euros para o país fazer face às medidas emergenciais e para a retoma económica após a pandemia da covid-19, disse hoje à agência Lusa fonte oficial.

Segundo a embaixadora da União Europeia (UE) em Cabo Verde, Sofia Moreira de Sousa, o primeiro desembolso aconteceu em abril, no valor de cinco milhões de euros, seguido em julho com mais 12,25 milhões de euros para os cofres do Estado.