Actualidade

O deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, apresenta hoje, na Assembleia da República, um projeto de resolução que pretende a abertura gradual de estádios, pavilhões e recintos de todas as modalidades.

Em declarações à agência Lusa, o deputado explica que foram as "orientações erráticas" da Direção-Geral da Saúde (DGS) que motivaram o partido a debruçar-se sobre este tema, lembrando que o mesmo já havia sido feito a propósito de outros temas cujas normas consideraram "desadequadas".

"Esta forma errática de emanar recomendações, em que há concertos, festivais, espetáculos culturais, touradas, fórmula 1 e outros eventos políticos, mas no desporto temos zero, pese embora as experiências recentes nos jogos da seleção, mostra que a DGS olha para o desporto de uma forma completamente lúdica, ignorando que há milhares de agremiações e coletividades por todo o país que, em termos de receitas, sofrem muito com estas imposições, além de que são estas estruturas que, em muitos locais, asseguram o desporto de formação e a ocupação dos jovens", lembra João Cotrim Figueiredo.