OE2021

O ministro da Administração Interna manifestou-se hoje convicto de que, durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado (OE) para 2021, seja possível "encontrar soluções que façam justiça aos bombeiros voluntários ".

Na conferência de imprensa realizada após a reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON), realizada na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Eduardo Cabrita foi questionado sobre a exclusão dos bombeiros na atribuição do subsídio extraordinário de risco, previsto no OE, para todos os profissionais na "linha da frente" no combate à covid-19, incluindo os trabalhadores do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), uma medida que tem sido contestada pelos bombeiros.

O ministro explicou que esta norma do OE está relacionada com "o pagamento a pessoas com contrato de exercício de funções em entidades públicas ou com vínculo permanente ou com contrato de trabalho em funções públicas".