O presidente da Comissão Executiva da NOS acusou hoje a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) de usar falsos argumentos para "redesenhar a estrutura do mercado" de telecomunicações, introduzindo "medidas de discriminação positiva" nas regras do leilão do 5G.

"A narrativa adotada pela Anacom de falta de concorrência, investimento e competitividade no setor das comunicações em Portugal visa redesenhar a estrutura do mercado através da introdução de medidas de discriminação positiva nas regras do leilão de frequências de 5G", afirmou Miguel Almeida durante uma audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação sobre o projeto de regulamento da quinta geração móvel (5G).

Sustentando que o projeto de regulamento da Anacom para o leilão do 5G "compromete irremediavelmente" a concorrência e investimento no setor e a transição digital do país, o CEO da NOS acusou o regulador de "invocar factos falsos ou deturpá-los conscientemente", nomeadamente numa audição, em junho passado, precisamente na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.