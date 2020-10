Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte da escritora e jornalista portuguesa Helena Marques, salientando que o seu percurso marcou "a crescente presença das mulheres no jornalismo português".

"Mãe de jornalistas, editores e escritores, a quem apresento as minhas sinceras condolências, o seu percurso marca a crescente presença das mulheres no jornalismo português e o triunfo, a seu tempo, de uma vocação antiga, que me apraz assinalar", pode ler-se numa nota divulgada no portal da Presidência da República, na Internet.

Marcelo Rebelo de Sousa destaca a "longa carreira jornalista" que levou Helena Marques "do "Diário de Notícias" do Funchal a vários matutinos e vespertinos de Lisboa, entre os quais o "Diário de Notícias", onde chegou a diretora-adjunta" sem esquecer a "carreira tardia e bem-sucedida como romancista e contista".