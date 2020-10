Actualidade

O espanhol Pedro Porro integrou hoje o treino do Sporting, após recuperar de um traumatismo no tornozelo direito, e pode ser opção no jogo frente ao Santa Clara, no sábado, da quinta jornada da I Liga de futebol.

Numa sessão marcada pela forte chuva, o lateral-direito, que sofreu uma pancada do portista Zaidu ainda no decorrer da primeira parte do clássico de sábado passado com o FC Porto (2-2), já esteve à disposição do treinador Rúben Amorim.

No boletim clínico 'leonino' apenas constam dois nomes, o defesa colombiano Cristián Borja, que realiza recondicionamento físico no ginásio, e o português Eduardo Quaresma, a fazer tratamento à uma lesão.