Actualidade

Um novo 'site' sobre Alexandre O'Neill, que se debruça sobre todas as suas facetas, desde a vida à obra, passando pelo homem e pelo poeta, está a partir de hoje disponível na página da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP).

O Site do O'Neill, como se chama, abre um caleidoscópio de informações sobre o poeta surrealista, visto por ele próprio, a sua figura vista por outros, as múltiplas facetas da vida que percorreu, o espírito inventivo e crítico das suas atividades, o seu humor e a literatura que deixou, revelou hoje a BNP.

Segundo Joana Meirim, coordenadora do projeto, "o Site do O'Neill foi feito à imagem e semelhança do poeta que lhe dá nome". "Assim, não espere quem o visita que se diga 'Debaixo daquela arcada' ou 'A vida e obra de Alexandre O'Neill'. Ficamos pela 'Vidinha', pelo 'Tomai Lá do O'Neill', passamos por várias 'Olhadelas' e ainda espreitamos a 'Biblioteca'".