O artista e ativista chinês Ai Weiwei alertou hoje, em Lisboa, para os riscos do uso da tecnologia 5G da Huawei, e para as "estratégias" da China, cujo atual crescimento económico "já ultrapassou os Estados Unidos".

Ai Weiwei participou hoje numa conferência de imprensa, no Museu da Eletricidade, em Lisboa, para apresentar a sua primeira grande exposição individual em Portugal, a realizar em junho de 2021, intitulada "Rapture", com obras originais inéditas, criadas a partir de materiais e técnicas tradicionais da cultura portuguesa.

No final da apresentação, os jornalistas também fizeram várias perguntas sobre as posições de Ai Weiwei relativamente a questões da atualidade, nomeadamente, a introdução da tecnologia 5G, as relações entre Portugal e China, e as eleições nos Estados Unidos, em novembro.