Vuelta

O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) venceu hoje a primeira etapa da Volta a Espanha em bicicleta, assumindo a liderança da geral individual após cortar a meta isolado à frente dos restantes candidatos.

Roglic, que em 2019 venceu a 'Vuelta' e este ano foi já segundo na Volta a França, cumpriu os 173 quilómetros entre Irún e Arrate em 4:22.34 horas, um segundo a menos do que o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), segundo, e o irlandês Dan Martin (Israel Start-Up Nation), terceiro.

As mesmas posições valem para a classificação geral individual, coroando o vencedor de 2019 que hoje conseguiu a oitava vitória da temporada no alto do Monte Arrate.