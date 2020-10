Covid-19

Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais três óbitos por covid-19, elevando o total de mortes para 78, num dia em que o número de casos subiu para 11.190, anunciou o Ministério da Saúde.

As três vítimas, com 49, 74 e 70 anos, são de nacionalidade moçambicana e perderam a vida "após o agravamento do seu estado clínico, durante o período de internamento numa unidade hospitalar da cidade de Maputo", refere-se no comunicado de atualização de dados sobre a pandemia .

Uma das vítimas morreu hoje e as outras duas perderam a vida no domingo e na segunda-feira.