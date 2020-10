Actualidade

O antigo presidente do Burundi Pierre Buyoya foi hoje condenado a prisão perpétua, juntamente com outras 18 pessoas, pelo envolvimento no assassinato de Melchior Ndadaye, eleito democraticamente para a presidência em 1993, cuja morte desencadeou uma guerra civil.

A sentença foi emitida hoje pelo Supremo Tribunal do Burundi, segundo o portal Iwacu, citado pela agência noticiosa Efe.

Pierre Buyoya, que tem desempenhado funções de alto representante da União Africana para o Mali e o Sahel desde 2013, não esteve presente no julgamento, considerando que o processo teve motivações políticas.