5G

O presidente da Vodafone, Mário Vaz, alertou hoje para a possibilidade do "aumento de litigância" devido às regras do leilão de frequências para o 5G (quinta geração móvel), durante uma audiência no parlamento.

A manutenção das regras do concurso levará a "um aumento da litigância" no setor e à "imprevisibilidade" do 5G, alertou, durante uma audiência na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Mário Vaz disse ainda que o país pode perder empregos devido a esta imprevisibilidade que é, garantiu, "comprometedora de investimento".