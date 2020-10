Actualidade

A obra poética da norte-americana Louise Glück, distinguida este ano com o Prémio Nobel da Literatura, vai ser publicada pela Relógio D'Água, anunciou hoje a editora.

"Até final deste ano, sairão alguns dos seus principais livros", designadamente, "The Wild Iris", numa tradução de Ana Luísa Amaral, "Averno", numa tradução de Inês Dias, "Faithful and Virtuous Night", com tradução de Margarida Vale de Gato, e "A Village Life", numa tradução por Frederico Pedreira, anunciou a Relógio D'Água, que promete editar "a sua restante obra poética" ao longo de 2021.

Todas as edições vão ser bilingues, segundo a editora.