Actualidade

O presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP) afirmou hoje que o estudo de expansão do Metro do Porto abre a porta a uma "solução híbrida" para a ligação ISMAI-Trofa, com metro e metrobus, apesar da pouca viabilidade financeira.

"Acho que vai ser possível, apesar dos resultados menos positivos [em termos de procura potencial], que parte da linha da Trofa seja em metro e possamos ter o resto eventualmente em metrobus", revelou Eduardo Vítor Rodrigues, em declarações à Lusa, acrescentando, contudo, que esta solução dependerá de haver "mais ou menos dinheiro".

O estudo encomendado ao Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto foi hoje apresentado aos autarcas que assinaram, em 21 de fevereiro, o protocolo para consolidação da expansão da rede de metro no Grande Porto e metrobus, tendo participado nesta reunião o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, e o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga.