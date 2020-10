Covid-19

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) cancelou o evento "Monção e Melgaço - The White Experience", previsto para o fim de semana de 24 e 25 de outubro, devido à pandemia de Covid-19.

No anúncio, em comunicado, a CVRVV adianta que o The White Experience "será substituído por "Monção e Melgaço - The Web Experience", a 28 e 29 de novembro, com transmissão online de provas conduzidas" pelos críticos de vinhos Fernando Melo e João Paulo Martins.

O The Web Experience incluirá ainda sessões com produtores de Monção e de Melgaço e outros convidados de outras regiões portuguesas.