Covid-19

A Câmara de Montalegre anunciou hoje um "regresso à normalidade" no horário de funcionamento da restauração e a retoma das feiras e missas no concelho, que verifica casos de recuperação após um surto do novo coronavírus.

Depois de ter atingido os 82 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, cerca de 70 dos quais na freguesia de Salto, Montalegre registou na segunda-feira uma diminuição para os 73 casos ativos.

Hoje, em comunicado, o presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, anunciou um alívio nas medidas de combate à covid-19 implementadas no concelho desde o início do mês.