O treinador Sérgio Conceição disse hoje que o FC Porto vai encarar o Manchester City com respeito, no encontro de estreia na Liga dos Campeões de futebol, garantindo os 'dragões' em campo "com uma vontade enorme de ganhar".

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, o técnico portista foi confrontado com o mau registo dos 'azuis e brancos' em Inglaterra, uma situação que quer ver alterada já na quarta-feira, frente à equipa dos internacionais portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias.

"É essa minha vontade [de contrariar] e vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Temos muito respeito pela equipa adversária, respeito aquilo que foram os últimos anos desta equipa, principalmente com este treinador [Pep Guardiola]. Mas cabe-nos fazer aquilo que nós trabalhámos para poder contrariar esta estatística tão negativa", observou Sérgio Conceição, acrescentado: "Não sou muito de estatísticas, não vale a pena lembrar o passado".