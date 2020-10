Mau tempo

A capitania do Porto do Funchal cancelou hoje os avisos de temporal e má visibilidade para o mar da Madeira, mantendo o de forte agitação marítima até ao final da tarde de quarta-feira.

Na informação divulgada, a autoridade marítima regional, tendo por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), aponta que a visibilidade pode ser ainda "por vezes fraca" e que o vento vai soprar "por vezes muito fresco a partir do meio da manhã" de quarta-feira.

O aviso da agitação marítima forte está ativo até às 18:00 de quarta-feira.