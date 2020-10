OE2021

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, afirmou hoje que, com um acordo claro que permita na especialidade resolver os problemas estruturais, "ainda é possível" viabilizar o Orçamento do Estado para 2021, lamentando intervenções do PS pautadas pelo "insulto ou provocação".

Antes da reunião com o primeiro-ministro, António Costa, sobre negociações orçamentais, Catarina Martins falou aos jornalistas em Lisboa, no final de uma reunião com sindicalistas, juristas do trabalho e investigadores sobre legislação laboral e as respostas do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"Nós achamos que ainda é possível. É possível termos um acordo que permita a viabilização do orçamento desde que esse acordo seja claro e permita que, na especialidade, os problemas estruturais do Orçamento do Estado sejam resolvidos", respondeu.