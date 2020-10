Covid-19

O número de mortes e de hospitalizações devido à covid-19 continuou a subir em França nas últimas 24 horas, com o de óbitos a atingir os 185, indicou hoje a Agência de Saúde Pública (ASP) francesa.

Depois das 146 mortes contabilizadas segunda-feira e 85 no domingo, as 185 anunciadas hoje elevam o total de óbitos para 33.885, enquanto foram detetados 20.468 novos casos também nas últimas 24 horas, pelo que França aproxima-se do milhão de infetados, com 930.745.

O número de hospitalizações continua a subir também e, nos últimos sete dias, a ASP indicou terem sido internadas 8.754 (7.978 na segunda-feira), o mesmo sucedendo aos que foram remetidos para unidades de cuidados intensivos, que subiu para 1.493, depois dos 1.441 de segunda-feira e 1.343 no domingo.