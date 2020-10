Venezuela

A defesa de Alex Saab, alegado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, anunciou hoje que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) cabo-verdiano remeteu para o Tribunal da Relação a reapreciação da prisão preventiva aplicada ao empresário colombiano.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a assessoria de imprensa da equipa de defesa internacional do empresário colombiano, liderada pelo antigo juiz espanhol Baltasar Garzón, refere que decisão do STJ foi tomada na segunda-feira à noite, "na sequência do recurso contra a extradição e o pedido de libertação sob fiança/prisão domiciliária", apresentado pelos representantes legais de Saab, detido preventivamente desde junho, em Cabo Verde, e a aguardar decisão do processo de extradição para os Estados Unidos.

"Esta resolução declara que o referido tribunal não tem competência para decidir sobre questões relacionadas à prisão domiciliária, pelo que toma a posição de remeter o caso para o Tribunal da Relação do país [do Barlavento], para que seja este a voltar a apreciar as medidas cautelares solicitadas pela equipa jurídica da pessoa em causa, Alex Saab", lê-se no comunicado.