Actualidade

A sonda OSIRIS-REx entrou hoje em contacto, ainda que por breves momentos, com o asteroide Bennu, confirmou a NASA, mas o sucesso da recolha de amostras apenas será conhecido dentro de alguns dias.

"Contacto confirmado (...) amostragem concluída", anuncia a agência espacial norte-americana durante uma transmissão em direto das operações.

O momento do contacto com o corpo celeste foi celebrado com aplausos, uma vez que representa o culminar de uma missão que vai no quarto ano.