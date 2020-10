Actualidade

Os crimes de violência sexual e abuso de menores reportados à polícia em Timor-Leste aumentaram significativamente em 2019, com os condenados por estes crimes a representarem já 28,6% da população prisional do país.

Dados da criminalidade, divulgados pela Direção Geral de Estatísticas mostram que o número de casos de abusos sexuais de menores quintuplicou para 80 e o número de casos de violação mais que triplicou para 55.

As três prisões do país (Díli, Gleno e Suai), onde estavam no final de 2019 um total de 832 reclusos, têm atualmente quase 240 condenados por crimes sexuais, incluindo violação, violação agravada e abuso de menores.