Actualidade

O número de acidentes de viação em Timor-Leste caiu em 2019 para o seu número mais baixo desde 2016, com 70 vítimas mortais e mais de 1.900 feridos, segundo o balanço estatístico divulgado hoje.

O relatório da criminalidade, da Direção Geral de Estatísticas (DGE), mostra que no ano passado registaram-se 1.495 acidentes de viação em Timor-Leste, com mais de metade (817) na região da capital, Díli.

Seguem-se as regiões de Baucau, a segunda cidade do país, com 152 acidentes e Lautem, na ponta leste do país, com 127 acidentes reportados.