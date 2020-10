Actualidade

O presidente da unidade de investigação Grupo de Crise Internacional pediu a Pequim que liberte Michael Kovrig detido há quase dois anos, como parte de uma disputa diplomática, num apelo dirigido ao ministro dos Negócios Estrangeiros da China.

Robert Malley aproveitou uma reunião de alto nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas, para afirmar, no final da sua apresentação sobre segurança no Golfo Pérsico, que o seu 'think tank' esforça-se por ser uma "organização imparcial para a resolução de conflitos" e que a sua equipa tenta entender as perspetivas de todas as partes.

"Isto é o que o nosso colega Michael Kovrig estava a fazer, no seu trabalho sobre política externa da China", disse Malley.