Covid-19

O Governo timorense aprovou hoje pedir ao Presidente do país a renovação do estado de emergência, devido à proliferação de casos de covid-19 a nível regional, para manter as restrições em vigor.

A decisão, aprovada em Conselho de Ministros, visa ampliar, por mais 30 dias e até ao início de dezembro, o estado de exceção. Timor-Leste está agora no sexto período de estado de emergência, e no quarto consecutivo.

Em comunicado, o Governo indicou que a extensão está relacionada com a "evolução preocupante da situação epidemiológica e a proliferação de casos registados de contágio de covid-19, tanto a nível regional, como a nível mundial".