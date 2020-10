Actualidade

O Theatro Circo, em Braga, vai receber concertos de Selma Uamusse, Tiago Sousa, Adriana Calcanhotto e B Fachada, entre outros, nos últimos dois meses do ano, anunciou hoje a sala.

A programação dos últimos dois meses do ano no Theatro Circo começa, no dia 07 de novembro, com Selma Uamusse, a apresentar o segundo disco de originais, "Liwoningo", produzido pelo brasileiro Guilherme Kastrup.

No dia 13, a companhia Ninguém leva à cena "Delírio a Dois", de Ionesco, e um dia depois Tiago Sousa apresenta o novo disco, "Oh Sweet Solitude", que surge quatro anos depois de "Um Piano nas Barricadas".