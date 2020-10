Actualidade

A Ordem dos Advogados considera que a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção tem "laivos de prepotência processual" que põem em causa princípios constitucionais ao nível dos Direitos, Liberdades e Garantias, apontando as buscas digitais e a delação premiada.

Em comunicado, a Ordem diz que as propostas do Governo nesta área são apenas "formas de suprir as ineficiências e incapacidade do sistema político, investigatório e judicial" e manifesta "enorme preocupação" com as sugestões na área do cibercrime e das buscas online.

"Representam mais do que uma interceção telefónica em termos de intromissão na vida privada", considera a Ordem dos Advogados (OA), lembrando que "a maior parte dos cidadãos, hoje em dia, descarrega toda a sua vida pessoal e profissional nos seus dispositivos eletrónicos, sejam computadores, telemóveis ou 'tablet'" e que "a maior parte dessa vida, em regra, não tem qualquer relevância para a investigação".