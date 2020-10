TAP

(REPETIÇÃO) Lisboa, 21 out 2020 (Lusa) - O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal(AHP) disse à Lusa que o setor deseja, no âmbito da reestruturação da TAP, uma companhia aérea dimensionada à escala do turismo nacional, "rentável e que sirva o país".

Em entrevista à agência Lusa, Raul Martins afirmou que o que a AHP quer para a TAP "é que seja rentável e que sirva o país", sublinhando, porém, não querer uma TAP "pequenina", mas sim "dimensionada à escala daquele que seja o turismo nacional".

O presidente da AHP defendeu que o desenvolvimento da transportadora aérea nos últimos anos, com a gestão privada, "não era tanto servir o país turístico", mas mais atingir objetivos de resultados, "que, afinal, foram negativos".