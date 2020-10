Actualidade

Pelo menos 25 agentes das forças de segurança do Afeganistão foram mortos hoje numa emboscada realizada por membros do movimento fundamentalista islâmico nacionalista talibã, no norte do Afeganistão, anunciaram as autoridades locais.

O número foi avançado pela agência de notícias francesa AFP, sendo que a Associated Press avança terem sido mortos pelo menos 34 polícias afegãos.

Segundo adiantou à AP o diretor do principal hospital da província de Takhar, Rahim Danish, foram recebidos 34 cadáveres e ainda oito membros das forças de segurança que ficaram feridos.