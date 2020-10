LE

O internacional marroquino Adel Taarabt está de regresso aos convocados do Benfica, para a visita de quinta-feira aos polacos do Lech Poznan, da Liga Europa de futebol, mais de um mês depois de se lesionar.

O médio, de 31 anos, tinha sido titular nos dois primeiros jogos oficiais, na derrota com o PAOK (2-1), que valeu a eliminação da Liga dos Campeões, e na jornada de arranque da I Liga, em que o Benfica goleou fora o Famalicão (5-1).

Nesse jogo, em 18 de setembro, o jogador manteve-se em campo até final, já esgotadas as substituições, mas com queixas físicas, devido a uma lesão no adutor da perna direita e que o obrigou a uma paragem de pouco mais de um mês.