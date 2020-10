Actualidade

A EDP Renováveis (EDPR) e a Ellaktor anunciaram hoje uma parceria para projetos eólicos com capacidade de 900 megawatts (MW), na Grécia, que, segundo a empresa grega, representa um investimento conjunto de 1.000 milhões de euros.

De acordo com um comunicado enviado às redações pela EDP Renováveis (EDPR), "este acordo prevê o desenvolvimento conjunto de um portefólio eólico em terra com capacidade de 900 MW, atualmente em diferentes fases de desenvolvimento, num país com perspetivas atrativas em termos de energias renováveis".

Apesar de a energética portuguesa não avançar com o valor previsto do investimento, a Ellaktor, construtora grega com negócios nas energias renováveis, adiantou, numa nota publicada na sua página da internet, que as empresas estimam investir em conjunto um valor "superior a mil milhões de euros", se conseguirem executar todos os projetos previstos.