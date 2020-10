Actualidade

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) prevê abrir um centro espacial em Ramstein, na Alemanha, com o objetivo prevenir ataques a satélites, anunciou hoje o secretário-geral, Jens Stoltenberg.

"Amanhã, espero que os ministros concordem em estabelecer um novo centro espacial da NATO no Comando Aéreo Aliado em Ramstein, na Alemanha", afirmou Jens Stoltenberg, em conferência de imprensa antes da cimeira que irá reunir, virtualmente e até sexta-feira, o conjunto dos ministros da Defesa da NATO.

"Este será um ponto focal para apoiar as missões da NATO com comunicações e imagens de satélite, compartilhar informações sobre ameaças potenciais a satélites e coordenar as nossas atividades neste domínio crucial", sublinhou o secretário-geral.