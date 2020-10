Covid-19

O Fundo Monetário Internacional alertou hoje que poderá haver falta de liquidez nas empresas europeias a partir do final deste ano, de acordo com as Perspetivas Económicas Regionais hoje divulgadas.

"O choque da covid-19 pode resultar em escassez de liquidez e ações no setor empresarial europeu no final de 2020", pode ler-se no documento hoje divulgado.

No entanto, a instituição aponta que, se as medidas de política anunciadas pelos países para apoiar a economia forem totalmente implementadas, isso poderá "reduzir significativamente os riscos de liquidez".