O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, defendeu hoje que "não se deve chegar" a uma situação em que nenhum tratado regule as armas nucleares, dadas as dificuldades de negociações entre Estados Unidos e Rússia sobre o acordo bilateral.

"O que está agora em jogo é o futuro do acordo New Start, que expira no início do próximo ano. Os aliados apoiam a extensão do New Start pelos Estados Unidos e pela Rússia e congratulo-me com os progressos realizados sobre esta questão nos últimos dias", declarou Jens Stoltenberg.

Em conferência de imprensa a anteceder a reunião por videoconferência dos ministros de Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, sigla em inglês), na quinta e sexta-feira, o secretário-geral da organização, avisou: "Não devemos chegar a uma situação em que não tenhamos nenhum tratado que regule o número de armas nucleares".