Lisboa, 21 out 2020 (Lisboa) - Mais de metade dos clientes particulares (57,8%) não sabe interpretar as faturas da luz, no que respeita a identificação das principais rubricas e itens presentes no documento, revelou um estudo do regulador da energia, hoje divulgado.

De acordo com o estudo de literacia dos consumidores na área da energia, promovido pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), através da consultora Qmetrics, no critério de compreensão das faturas, "no que toca às principais rubricas ou itens presentes na fatura da eletricidade, só 42,2% dos particulares e 54,8% dos empresariais sabem identificá-los".

O estudo tem como objetivo "melhor compreender o nível global de literacia dos consumidores particulares e empresariais" e, para isso, foi criado um índice de literacia, que varia entre 0 e 100 de acordo com o conhecimento dos consumidores sobre o setor energético.