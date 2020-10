OE2021

O BE adiantou hoje que, nas negociações orçamentais, o Governo recusou qualquer abertura para as propostas bloquistas sobre o Novo Banco e lei laboral, mas apresentou sugestões sobre SNS e prestação social, que estão a ser analisadas pelo partido.

O BE reuniu-se a noite passada com o Governo para continuar discutir o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), tendo o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, afirmando à agência Lusa que os bloquistas mantêm "a disponibilidade para chegar a um acordo", desde que tenha "um significado político de materializar um orçamento que responde nos mínimos" daquelas que são as necessidades do país.

"Nestas quatro áreas [prioritárias para o BE], o Governo considerou não haver possibilidade de aproximação e por isso não apresentar qualquer proposta nem dar abertura para quaisquer posições intermédias em matéria do sistema financeiro, Novo Banco em particular, e em matéria das questões laborais", revelou.