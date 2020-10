F1/Portugal

A diretora-geral da Saúde considerou hoje que a presença de 27.500 espetadores no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 é "um risco calculado" e salientou que, se forem cumpridas as regras, o risco "é mínimo".

"Há uma série de coisas a que a organização se comprometeu e que nós estamos certos que, se forem cumpridas, o risco para a saúde pública é mínimo", afirmou, destacando que este "será um evento que, do ponto de vista da saúde pública, terá segurança".

Graça Freitas participou hoje no seminário "O Exército português na resposta nacional à covid-19 - experiência e desafios", uma iniciativa que decorreu na Academia Militar, na Amadora (distrito de Lisboa), no âmbito das comemorações do dia do Exército.