Covid-19

O diretor do departamento europeu do Fundo Monetário Internacional (FMI), Alfred Kammer, disse hoje que as previsões para a economia portuguesa são especialmente afetadas pelas restrições de viagens e limitações noutros países.

"Uma das avaliações é de como o turismo será afetado, porque Portugal está com uma grande indústria de turismo. Significa que haverá efeitos domésticos, mas Portugal também é bastante afetado pelas restrições de viagens e restrições noutros países", disse Alfred Kammer numa conferência de imprensa de apresentação das Perspetivas Económicas Regionais, em resposta a uma pergunta da Lusa.

Salvaguardando que "há muita incerteza nas previsões" da instituição, Alfred Kammer referiu ainda que a avaliação da situação portuguesa está também relacionada com o comportamento económico da vizinha Espanha, "que afeta os desenvolvimentos económicos em Portugal".