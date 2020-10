Actualidade

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) anunciou ter apreendido 63 quilos de cocaína escondidos em duas malas de viagem, provenientes do Brasil.

Segundo a informação agora divulgada, a droga foi detetada durante duas ações de fiscalização no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, tendo sido apreendidos 32 quilos numa mala e 31 quilos numa outra bagagem, ambas transportadas por passageiros provenientes do Brasil.

"A droga apreendida poderia originar uma receita aproximada, para as organizações criminosas, de mais de 1,5 milhões de euros", refere a informação agora publicada no Portal das Finanças, apesar de as apreensões terem ocorrido em setembro.