Covid-19

O Lar de Idosos de Sanfins do Douro, no concelho de Alijó, tem 22 utentes e funcionários que testaram positivo ao novo coronavírus, disse hoje fonte ligada ao processo.

O primeiro caso positivo relacionado com a instituição foi detetado no âmbito do rastreio por amostragem desencadeado pela Câmara de Alijó nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e bombeiros do concelho, que decorreu há cerca de 10 dias.

A fonte disse que novos testes realizados na instituição revelaram que há 22 pessoas com testes positivos à infeção pelo novo coronavírus.