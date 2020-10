Actualidade

A edição deste ano do Amadora BD - Festival de Banda Desenhada da Amadora, adaptada à pandemia da covid-19, arranca na quinta-feira, na Bedeteca da Cidade, "com transmissão nas redes sociais do evento", foi hoje anunciado.

"Em 2020, o festival adota um novo modelo de programação, vocacionado, exclusivamente, para o universo digital, com transmissão nas redes sociais do evento. A programação inclui oficinas, conversas com autores e coletivos, lançamentos de novas edições, debates, visitas virtuais a exposições, entre muitas outras novidades sobre o mundo da banda desenhada portuguesa", refere a Câmara Municipal da Amadora, num comunicado hoje divulgado.

Este ano, haverá duas exposições, uma dedicada "ao Mestre da Banda Desenhada, José Ruy, intitulada 'Do Tejo ao Fim do Mundo', centrada nas viagens, tanto reais como imaginadas, pelos estudos, esquiços, argumentos e desenhos originais de banda desenhada do autor", e uma outra, "30 + 1: A BD não faz quarentena", na qual 30 autores portugueses, entre desenhadores e argumentistas, apresentam "obras realizadas durante a quarentena ou que tenham a pandemia como inspiração".