Covid-19

A pandemia do novo coronavírus causou pelo menos 1.126.471 mortos no mundo desde que o SARS-Cov-2 foi identificado em dezembro na China, indica um balanço até às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) realizado pela agência France-Presse.

Mais de 40.856.210 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados no mesmo período, dos quais pelo menos 28.035.900 são considerados curados.

Na terça-feira registaram-se 6.636 mortos e 382.496 infetados. Os países que registaram mais mortes no último dia foram os Estados Unidos com 854 mortos, a Índia com 717 e o Brasil com 661.