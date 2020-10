Covid-19

O ministro da Defesa Nacional anunciou hoje que o Centro de Apoio Militar covid-19, que funciona nas instalações do antigo hospital militar de Belém, em Lisboa, será reforçado com cerca de 60 camas, triplicando a capacidade atual.

João Gomes Cravinho participou hoje no seminário "O Exército português na resposta nacional à covid-19 - experiência e desafios", uma iniciativa que decorreu na Academia Militar, na Amadora (distrito de Lisboa), no âmbito das comemorações do dia do Exército.

"Em função do momento que estamos a viver, que é um momento de intensificação das necessidades hospitalares, nós vamos aumentar a capacidade do Centro de Apoio Militar de combate à covid, portanto, o antigo hospital militar. Até agora tem funcionado com um máximo de 30 camas, quase sempre [com lotação] muito próximo desse número, mas inteiramente apoiado por médicos e enfermeiros do Exército", afirmou o ministro da Defesa em declarações aos jornalistas no final da iniciativa.