Covid-19

O Clube Desportivo de Alcains (CDA), sediado na vila de Alcains, no concelho de Castelo Branco, tem 12 jogadores da equipa de futebol sénior infetados com o novo coronavírus, que provoca a covid-19, foi hoje anunciado.

"O Clube Desportivo de Alcains tem alguns casos [infetados com o novo coronavírus] que estamos a acompanhar", afirmou hoje o presidente da Câmara de Castelo Branco, José Augusto Alves.

O autarca, que falava durante uma conferência de imprensa para fazer o ponto de situação relativo à situação pandémica no concelho de Castelo Branco, adiantou que também no lar do Centro Social Beneméritos, em Póvoa de Rio de Moinhos, foram registados novos casos de infetados com a covid-19.