Catalunha

A Justiça espanhola absolveu hoje os dirigentes da polícia regional da Catalunha da acusação de sedição e desobediência feita pelo Ministério Público pelo seu alegado envolvimento na tentativa de independência daquela região em 2017.

A Audiência Nacional, um tribunal que julga este tipo de casos, decidiu que o chefe da polícia regional, Josep Lluis Trapero, a agente Teresa Laplana e os dirigentes políticos regionais Pere Soler e Cesar Puig não tinham apoiado o referendo ilegal de autodeterminação organizado pelo governo independentista da Catalunha na altura.

O Ministério Público tinha acusado os quatro de conspirar com outros políticos separatistas na realização do referendo de 01 de outubro de 2017 e pela sua alegada relutância em ajudar as forças policiais nacionais durante os protestos dos separatistas.