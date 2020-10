Actualidade

Um requerimento para abertura de processo de classificação das ruínas da mesquita islâmica e do conjunto arqueológico urbano, conservado no claustro da Sé de Lisboa, foi entregue à Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), disse hoje à agência Lusa fonte ligada ao processo.

O requerimento é assinado pelos arqueólogos e investigadores Hermenegildo Fernandes, Jacinta Bugalhão e Manuel Fialho Silva e foi entregue na terça-feira à tutela.

Os arqueólogos consideram que que estes bens patrimoniais "estão abrangidos pela classificação de Monumento Nacional da Sé de Lisboa", mas pretendem, um reforço legislativo, "em face das dúvidas levantadas sobre este estatuto legal, e também porque os bens em causa merecem classificação explícita e específica".