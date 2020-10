LE

O ponta-de-lança Paulinho destacou hoje a boa expectativa e a ambição do Sporting de Braga na Liga Europa de futebol, prova na qual se estreia esta época na quinta-feira, na receção ao AEK Atenas.

"As expectativas são boas, a ambição também, mas o passado para nada conta, temos um treinador diferente, ideias totalmente diferentes, temos uma base boa e queremos fazer uma boa fase de grupos", declarou na antevisão da partida com os gregos, da primeira jornada do grupo G.

Paulinho disse esperar um adversário "forte" que, embora "possa não ser muito conhecido cá, tem excelentes executantes, com uma qualidade técnica muito boa".