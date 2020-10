OE2021

O PCP admitiu hoje que "naturalmente" o voto favorável no Orçamento do Estado de 2021 está "mais distante" e insistiu que mantém todas as opções em aberto, como a abstenção e o voto contra.

"O voto a favor está naturalmente mais distante do que as outras duas possibilidades, mas não há nenhuma decisão tomada quanto a isso. Mantém-se a possibilidade de qualquer sentido de voto", afirmou aos jornalistas, no parlamento, João Oliveira, líder do PCP, um dia depois de uma delegação comunista se ter reunido com o primeiro-ministro, António Costa, na terça-feira à tarde.