Actualidade

Maria Guilhermina de Freitas, hoje empossada presidente do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), prometeu que tudo fará para "recolocar este TRL no lugar de prestígio que merece", por forma a "granjear, de novo, a confiança dos cidadãos".

No seu discurso de posse, a nova presidente do TRL alertou também para o enorme volume de processos que dão entrada naquele tribunal superior e para a necessidade de serem fornecidas condições de trabalho e apoio previstos na regulamentação da autonomia dos Tribunais da Relação e dos seus serviços de apoio, mas cujo diploma não foi publicado até hoje.

"Tudo farei, que esteja ao meu alcance, para não os desiludir e recolocar este TRL no lugar de prestígio que merece, porque nele diariamente, com muito esforço e empenho daqueles que aqui exercem funções, é feita justiça", disse a nova presidente do TRL, que ocupou o cargo interinamente e que a 28 de setembro foi eleita para as funções com maioria absoluta dos votos (73) dos juízes desembargadores.